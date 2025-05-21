Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марк Дэйгнолт: «Потребовалось время, чтобы откалибровать наше нападение. Защита дала нам это время»

«Оклахома» вышла вперед в серии (1−0) после победного первого домашнего матча (114:88).

"Наши игроки плохо действовали в атаке в первой половине. Отставание всего на 4 очка стало для нас большой победой. Оборона была ключевым фактором этого успеха.

С точки зрения атаки это совсем другая серия, другая команда. Они гораздо активнее прессингуют, гораздо интенсивнее действуют на периметре. «Денвер» встречал ближе к кольцу, они начинают издалека, не ослабляют давление ни на секунду. Нам понадобилось некоторое время, чтобы откалибровать свое нападение. И защита дала нам это время«, — рассудил главный тренер “Оклахомы”.

Первая половина матча закончилась со счетом 48:44 в пользу «Тимбервулвз». «Тандер» выиграли вторую половину с результатом 70:40.