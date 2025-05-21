Марк Дэйгнолт: «Потребовалось время, чтобы откалибровать наше нападение. Защита дала нам это время»

С точки зрения атаки это совсем другая серия, другая команда. Они гораздо активнее прессингуют, гораздо интенсивнее действуют на периметре. «Денвер» встречал ближе к кольцу, они начинают издалека, не ослабляют давление ни на секунду. Нам понадобилось некоторое время, чтобы откалибровать свое нападение. И защита дала нам это время«, — рассудил главный тренер “Оклахомы”.