Марк Дэйгнолт: «Потребовалось время, чтобы откалибровать наше нападение. Защита дала нам это время»

"Наши игроки плохо действовали в атаке в первой половине. Отставание всего на 4 очка стало для нас большой победой. Оборона была ключевым фактором этого успеха.
С точки зрения атаки это совсем другая серия, другая команда. Они гораздо активнее прессингуют, гораздо интенсивнее действуют на периметре. «Денвер» встречал ближе к кольцу, они начинают издалека, не ослабляют давление ни на секунду. Нам понадобилось некоторое время, чтобы откалибровать свое нападение. И защита дала нам это время«, — рассудил главный тренер “Оклахомы”.
Первая половина матча закончилась со счетом 48:44 в пользу «Тимбервулвз». «Тандер» выиграли вторую половину с результатом 70:40.