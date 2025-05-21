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Марк Дэйгнолт: «Кенрич Уильямс не получал серьзного игрового времени уже 5 недель и очень помог нам сегодня. Невероятный профессионализм»

30-летний форвард набрал 8 очков (3 из 3 с игры, 2 из 2 из-за дуги) и 3 подбора за 10 минут со скамейки в победном матче (114:88) с «Миннесотой».

Источник: Спортс"

"Он не получал серьезного игрового времени с последнего матча регулярного сезона, это было 5 недель назад. Он вышел в финале Западной конференции и отыграл подобным образом, сильно помог. Объем незаметной для публики работы, которую он проделывает, чтобы сохранить форму и игровой тонус, совершенно невероятен, это признак потрясающей надежности и профессионализма.

Он внес важный вклад в наш регулярный сезон, а затем пропустил две серии плей-офф, но не расслаблялся. Подобный пример оживляет команду, его выход взбодрил нас. Наш тонус был на низком уровне, он все изменил.

Очень рад его отметить, замечательное выступление", — заключил главный тренер.