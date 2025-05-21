Марк Дэйгнолт: «Кенрич Уильямс не получал серьзного игрового времени уже 5 недель и очень помог нам сегодня. Невероятный профессионализм»

"Он не получал серьезного игрового времени с последнего матча регулярного сезона, это было 5 недель назад. Он вышел в финале Западной конференции и отыграл подобным образом, сильно помог. Объем незаметной для публики работы, которую он проделывает, чтобы сохранить форму и игровой тонус, совершенно невероятен, это признак потрясающей надежности и профессионализма.