Марк Дэйгнолт: «Кенрич Уильямс не получал серьзного игрового времени уже 5 недель и очень помог нам сегодня. Невероятный профессионализм»

"Он не получал серьезного игрового времени с последнего матча регулярного сезона, это было 5 недель назад. Он вышел в финале Западной конференции и отыграл подобным образом, сильно помог. Объем незаметной для публики работы, которую он проделывает, чтобы сохранить форму и игровой тонус, совершенно невероятен, это признак потрясающей надежности и профессионализма.
Он внес важный вклад в наш регулярный сезон, а затем пропустил две серии плей-офф, но не расслаблялся. Подобный пример оживляет команду, его выход взбодрил нас. Наш тонус был на низком уровне, он все изменил.
Очень рад его отметить, замечательное выступление", — заключил главный тренер.