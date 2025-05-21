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Шэй Гилджес-Александер: «Мы пробуем разные комбинации состава весь год. Это подготовило нас к нынешней ситуации»

«Оклахома» начала первый матч с «Миннесотой» с двумя «большими» в составе и испытывала проблемы в первой половине матча. В итоге центровой Айзейя Хартенштайн отыграл 20 минут, а форвард Чет Холмгрен — 26.

Источник: Спортс"

«Оклахома» начала первый матч с «Миннесотой» с двумя «большими» в составе и испытывала проблемы в первой половине матча. В итоге центровой Айзейя Хартенштайн отыграл 20 минут, а форвард Чет Холмгрен — 26. В один момент на площадке действовала «маленькая» пятерка со 198-сантиметровым форвардом Кенричем Уильямсом на позиции пятого номера.

«Тандер» выиграли вторую половину со счетом 70:40.

«Наш тренер делает это весь год. Пробует разные комбинации состава. Это подготовило нас к нынешней ситуации. У нас совсем другие соперники. Нам потребовалась совершенно другая ротация. Мы адаптировались и сделали это совершенно естественным образом, потому что поступали так весь год. Тренер не хочет, чтобы мы привыкли к одной конфигурации именно ради таких моментов. Это уже стало частью нашей идентичности», — рассудил Гилджес-Александер.