Шэй Гилджес-Александер: «Мы пробуем разные комбинации состава весь год. Это подготовило нас к нынешней ситуации»

«Наш тренер делает это весь год. Пробует разные комбинации состава. Это подготовило нас к нынешней ситуации. У нас совсем другие соперники. Нам потребовалась совершенно другая ротация. Мы адаптировались и сделали это совершенно естественным образом, потому что поступали так весь год. Тренер не хочет, чтобы мы привыкли к одной конфигурации именно ради таких моментов. Это уже стало частью нашей идентичности», — рассудил Гилджес-Александер.