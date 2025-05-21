Энтони Эдвардс: «Мне нужно чаще действовать без мяча и больше бросать»

"Мне определенно нужно больше бросать. У меня 13 чертовых бросков. Но нужно также чаще действовать без мяча. Думаю, это будет ответом. Они постоянно сдваиваются и перекрывают линии прохода. Надо посмотреть записи и понять, как точно действовать.
Они ставят на то, что мы не попадем свои броски, потому что в каждом проходе к кольцу меня встречают где-то 4 человека. Думаю, они нацелены полностью закрыть «краску». 4−5 парней под щитом, провоцируют сброс на периметр. Надо продолжать действовать правильно в этих ситуациях", — заключил Эдвардс.