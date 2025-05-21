Энтони Эдвардс: «Мне нужно чаще действовать без мяча и больше бросать»

Они ставят на то, что мы не попадем свои броски, потому что в каждом проходе к кольцу меня встречают где-то 4 человека. Думаю, они нацелены полностью закрыть «краску». 4−5 парней под щитом, провоцируют сброс на периметр. Надо продолжать действовать правильно в этих ситуациях", — заключил Эдвардс.