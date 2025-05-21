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Энтони Эдвардс: «Мне нужно чаще действовать без мяча и больше бросать»

Защитник завершил проигранную встречу с «Тандер» (88:114) с 18 очками и 9 подборами, реализовав 5 из 13 бросков с игры и 3 из 8 из-за дуги. На его выступление, скорее всего, повлияла полученная в конце 1-й четверти травма голеностопа.

"Мне определенно нужно больше бросать. У меня 13 чертовых бросков. Но нужно также чаще действовать без мяча. Думаю, это будет ответом. Они постоянно сдваиваются и перекрывают линии прохода. Надо посмотреть записи и понять, как точно действовать.

Они ставят на то, что мы не попадем свои броски, потому что в каждом проходе к кольцу меня встречают где-то 4 человека. Думаю, они нацелены полностью закрыть «краску». 4−5 парней под щитом, провоцируют сброс на периметр. Надо продолжать действовать правильно в этих ситуациях", — заключил Эдвардс.