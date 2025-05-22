Шэй Гилджес-Александер получил 71 первое место в голосовании за MVP

В сезоне-2024/25 Гилджес-Александер набирал в среднем 32,7 очка, 5,0 подбора, 6,4 передачи, 1,7 перехвата и 1,01 блока за 34,2 минуты. Он впервые в карьере стал лучшим бомбардиром НБА и набирал как минимум 20 очков в 75 матчах, как минимум 30 очков в 49 матчах, как минимум 40 очков в 13 матчах и как минимум 50 очков в 4 матчах.