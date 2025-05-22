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Андрей Ведищев: «Игроки “Зенита” вели себя некорректно и ругались после первой игры в Краснодаре»

После 3-й игры полуфинальной серии в Краснодаре главный тренер «Локо» пообщался с Трентом Фрэйзером на повышенных тонах.

«Эмоций в этой серии очень много, мы тратим их буквально на все. Очень непросто, но мы стараемся держаться. Игроки “Зенита” вели себя некорректно, ругались, какие-то неправильные слова мне говорили после первой игры в Краснодаре. Я бы не хотел это говорить на телевидении, старался сдерживаться, но всему есть предел.

Я считаю, что мы все делаем одно общее дело, и нужно проявлять больше уважения друг к другу«, — прокомментировал инцидент и ход серии Ведищев в эфире программы “Вид сверху”.

Противостояние «Зенита» с «Локомотивом-Кубань» дошло до 7-го матча, который пройдет в Санкт-Петербурге.