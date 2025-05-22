Андрей Ведищев: «Игроки “Зенита” вели себя некорректно и ругались после первой игры в Краснодаре»

«Эмоций в этой серии очень много, мы тратим их буквально на все. Очень непросто, но мы стараемся держаться. Игроки “Зенита” вели себя некорректно, ругались, какие-то неправильные слова мне говорили после первой игры в Краснодаре. Я бы не хотел это говорить на телевидении, старался сдерживаться, но всему есть предел.