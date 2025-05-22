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Тайриз Халибертон набрал 31 очко и 11 передач в победной игре с «Никс»

Разыгрывающий стал самым результативным в своей команде и перевел игру в овертайм броском на последних секундах основного времени. «Пэйсерс» проигрывали на 14 очков за 3 минуты до конца 4-й 12-минутки, но успели сравнять счет и потом вырвать победу в дополнительное время — 138:135.

Халибертон оформил дабл-дабл — 31 очко и 11 передач, реализовав 12 из 23 бросков с игры, 4 из 12 трехочковых и 3 из 4 штрафных.

Форвард Аарон Несмит добавил 30 очков (9 из 13 с игры, 8 из 9 из-за дуги, 4 из 4 с линии).