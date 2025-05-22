Тайриз Халибертон набрал 31 очко и 11 передач в победной игре с «Никс»

Разыгрывающий стал самым результативным в своей команде и перевел игру в овертайм броском на последних секундах основного времени. «Пэйсерс» проигрывали на 14 очков за 3 минуты до конца 4-й 12-минутки, но успели сравнять счет и потом вырвать победу в дополнительное время — 138:135.