РФБ наказала нескольких тренеров и игроков женского чемпионата России 3×3 за публикации в соцсетях

— благодарю за сезон! для нас он закончился именно сегодня. Тренировки, слезы, пот, куча потраченных эмоций, радость победы, горечь поражения, ощущение, что мы на верном пути, но нет, сегодня нам объявили, что все это было зря. Мы оступились, мы команда, которая может обыграть лидера и проиграть аутсайдеру, многие оступались, их прощали, нам такого шанса, увы, не дали, мы слишком дерзко зашли и заняли не свое место, очень жаль, что в нашей стране в спорте все решается не по-спортивному принципу. поздравляю победителей, и благодарю Российскую Федерацию Баскетбола за убийство мечты в каждом из нас.