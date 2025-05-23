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Джейден Макдэниэлс получил неспортивный за толчок Шэя Гилджес-Александера

Игроки «волков» продолжили возмущаться тем, как арбитры судят лидера «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера. В середине четвертой четверти Джейден Макдэниэлс толкнул соперника в защитном владении.

Его действия оценили неспортивным замечанием.

На этот раз у Макдэниэлса 5 персональных фолов.

Гилджес-Александер вставал на линию 15 раз. Он набрал 38 очков, 12 из 21 с игры.