Джейден Макдэниэлс получил неспортивный за толчок Шэя Гилджес-Александера

Его действия оценили неспортивным замечанием.
На этот раз у Макдэниэлса 5 персональных фолов.
Гилджес-Александер вставал на линию 15 раз. Он набрал 38 очков, 12 из 21 с игры.
Игроки «волков» продолжили возмущаться тем, как арбитры судят лидера «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера. В середине четвертой четверти Джейден Макдэниэлс толкнул соперника в защитном владении.
Его действия оценили неспортивным замечанием.
На этот раз у Макдэниэлса 5 персональных фолов.
Гилджес-Александер вставал на линию 15 раз. Он набрал 38 очков, 12 из 21 с игры.