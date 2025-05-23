«Борисфен» второй раз обыграл баскетболистов «Рубона» в серии за бронзу чемпионата Беларуси

Обладатель золота 33-го национального чемпионата может определиться завтра в столичном Дворце спорта. Это произойдет, если действующие чемпионы страны одержат третью викторию над гостями из «Гродно-93». В двух стартовых матчах в лидском спорткомплексе «Олимп» команды обменялись победами: сначала выиграли гродненские баскетболисты — 89:74, а затем минчане взяли реванш — 66:63. Они одержали победу и в первой игре в Минске — 78:75.