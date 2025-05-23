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«Борисфен» второй раз обыграл баскетболистов «Рубона» в серии за бронзу чемпионата Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» второй раз одержали победу над витебским «Рубоном» в бронзовой серии чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Витебске могилевчане выиграли со счетом 99:79. Таким образом, «Борисфен» вышел вперед со счетом 2:1, и в случае победы в четвертом поединке 25 мая в Витебске в третий раз подряд завоюет бронзовые награды. Витебчане в последний раз становились призерами чемпионата страны в 2005 году.

Обладатель золота 33-го национального чемпионата может определиться завтра в столичном Дворце спорта. Это произойдет, если действующие чемпионы страны одержат третью викторию над гостями из «Гродно-93». В двух стартовых матчах в лидском спорткомплексе «Олимп» команды обменялись победами: сначала выиграли гродненские баскетболисты — 89:74, а затем минчане взяли реванш — 66:63. Они одержали победу и в первой игре в Минске — 78:75.

В минувший понедельник чемпионский титул среди женских команд завоевали баскетболистки «Горизонта», одолевшие в пятиматчевой золотой серии «МИНСК» — 3:2. Для «Горизонта» это 15-е золото чемпионата Беларуси. Бронзовые медали завоевали баскетболистки гродненской «Олимпии», трижды обыграли «Горизонт-2-РЦОП».