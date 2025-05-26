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Джейлен Брансон: «У нас отличная команда с отличной химией»

«Нью-Йорк» победил «Индиану» в финале Востока — 106:100.

Сам Брансон большую часть четвертой четверти просидел на скамейке из-за перебора персональных замечаний.

"Это фундамент нашей команды. У нас отличная команда с отличной химией. Наш фундамент — сплоченность. Было тяжело наблюдать со стороны, но у меня абсолютная вера в этих ребят. И сегодня они это доказали.

Несколько человек нас мотивировали. Пи Джей Такер, конечно же, Тибс (главный тренер Том Тибодо), мой отец (ассистент тренера Рик Брансон) — все поддерживали, говорили: «Продолжайте бороться, не сдавайтесь». И мы так и сделали.

Что бы ни говорили посторонние, мы все друзья в раздевалке", — заявил Брансон.

За 30 минут на паркете Брансон набрал 23 очка, 6 из 18 с игры.