Джейлен Брансон: «У нас отличная команда с отличной химией»

Сам Брансон большую часть четвертой четверти просидел на скамейке из-за перебора персональных замечаний.
"Это фундамент нашей команды. У нас отличная команда с отличной химией. Наш фундамент — сплоченность. Было тяжело наблюдать со стороны, но у меня абсолютная вера в этих ребят. И сегодня они это доказали.
Несколько человек нас мотивировали. Пи Джей Такер, конечно же, Тибс (главный тренер Том Тибодо), мой отец (ассистент тренера Рик Брансон) — все поддерживали, говорили: «Продолжайте бороться, не сдавайтесь». И мы так и сделали.
Что бы ни говорили посторонние, мы все друзья в раздевалке", — заявил Брансон.
За 30 минут на паркете Брансон набрал 23 очка, 6 из 18 с игры.