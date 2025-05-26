Майк Прада: «Миннесота» стала намеренно давать пространство Гилджес-Александеру и Уильямсу при проходах"

В атаке Энтони Эдвардс стал использовать немного другие углы при выходе с пик-н-ролллов. Вместо прямолинейного рывка к кольцу, как во 2-й игре, он делал шаг вбок или даже назад, чтобы гарантированно «посадить» своего опекуна на заслон и выиграть лишнюю долю секунды для чтения защиты «Оклахомы». Начиная движение в сторону и затем резко меняя направление, он не только дезориентировал защитников, но и создавал себе пространство для своих теперь уже элитных трехочковых сходу.