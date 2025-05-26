Эрик Корин: «Резервисты “Пэйсерс” подвели в третьем матче»

Между тем, скамейка «Пэйсерс», которая весь сезон была глубже и сильнее, чем у «Никс», традиционно оставалась надежным вариантом на протяжении всего сезона. Однако после отличной первой половины Ти Джей Макконнелл, Беннедикт Матурин и Бен Шепард во второй части игры выглядели блекло. В то же время пятерка «Никс», которая не провела ни минуты в регулярке (с резервистами вроде Делона Райта и Лэндри Шэмета), переиграла их.