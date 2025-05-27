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Шэй Гилджес-Александер о прозвище «Продавец штрафных»: «Воспринимаю это как комплимент»

В 4-м матче Гилджес-Александер установил рекорд карьеры, набрав 40 очков, и услышал с трибун крики «Продавец штрафных».

«Как я это вижу: болельщики сделают все возможное, чтобы помочь своей команде победить и вывести меня из игры, ведь я — “голова змеи” в нашей команде. Это их работа, это создает домашнее преимущество, это создает фанатскую базу, это создает энергию в зале, и они хотят, чтобы “Миннесота” победила. Они не хотят, чтобы “Оклахома “выиграла. Так что я не жду ничего другого.

Что касается ярлыков, мне все равно. Для меня никогда не было это важно. Я уже говорил это раньше: в прошлых сезонах я получал больше штрафных, чем в этом. Думаю, раз мы сейчас в центре внимания, это стало немного заметнее, и теперь люди обращают на это внимание. Но я воспринимаю это скорее как комплимент", — сказал Гилджес-Александер.