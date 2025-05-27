Шэй Гилджес-Александер о прозвище «Продавец штрафных»: «Воспринимаю это как комплимент»

Что касается ярлыков, мне все равно. Для меня никогда не было это важно. Я уже говорил это раньше: в прошлых сезонах я получал больше штрафных, чем в этом. Думаю, раз мы сейчас в центре внимания, это стало немного заметнее, и теперь люди обращают на это внимание. Но я воспринимаю это скорее как комплимент", — сказал Гилджес-Александер.