Тайриз Халибертон — о 32+15+12: «Отец немного повлиял на мою игру»

Лига позволила Джону Халибертону вернуться на трибуны после дисквалификации за вербальное нападение на Янниса Адетокумбо.
— Просто пытался играть агрессивно. Пытался ответить. В третьей игре я подвел команду, поэтому было важно выйти сегодня и создавать игровые моменты. Ребята просто находили меня в позициях, где я мог проявить себя, и это, черт возьми, важная победа для нас.
— Повлияло ли возвращение Джона Халибертона в Gainbridge Fieldhouse?
— Еще как! Рад, что отец здесь. Это делает победу еще слаще. Он немного повлиял на мою игру.