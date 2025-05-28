Тайриз Халибертон — о 32+15+12: «Отец немного повлиял на мою игру»

— Просто пытался играть агрессивно. Пытался ответить. В третьей игре я подвел команду, поэтому было важно выйти сегодня и создавать игровые моменты. Ребята просто находили меня в позициях, где я мог проявить себя, и это, черт возьми, важная победа для нас.