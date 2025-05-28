Тайриз Халибертон сделал первый трипл-дабл в истории плей-офф с 30+ очками, 15+ передачами и 0 потерями

Согласно ESPN Research, трипл-дабл с 30+ очками, 15+ передачами, 10+ подборами и 0 потерь в регулярных сезонах делали лишь центровой Никола Йокич в 2023 году и защитник Джеймс Харден в 2021 году. Лишь три игрокам набирали 30+ очков, 15+ передач и 10+ подборов в матче плей-офф — помимо Халибертона, это Никола Йокич и Оскар Робертсон (он делал это дважды).