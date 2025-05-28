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Тайриз Халибертон выдал 11-ю игру в карьере с 15+ передачами и 0 потерь. Это третий результат в истории НБА

Халибертон набрал трипл-дабл (32 очка, 15 передач и 12 подборов) и при этом не совершил ни одной потери.

Это уже 11 игра с 15+ передачи и 0 потерь в карьере игрока, который провел только 5 сезонов в НБА.

Халибертон — третий в истории и уступает лишь Джону Стоктону (19 лет в НБА) и Крису Полу (20 лет в НБА).