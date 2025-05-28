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Женская НБА не нашла подтверждений заявлениям о расистских оскорблениях в адрес Энджел Риз в матче с «Фивер»

Матч «Индианы» и «Чикаго» в первом туре нынешнего сезона закончился разгромной победой «Фивер» (93:58) и трипл-даблом защитника Кейтлин Кларк, которая получила неспортивный фол за жесткую игру на форварде Энджел Риз.

После матча в сети появились обвинения в расистском поведении болельщиков и оскорблениях в адрес Риз.

Женская НБА провела расследование обстоятельств и не нашла подтверждений этим заявлениям, о чем сообщила пресс-служба лиги.