Рик Карлайл об отсутствии потерь у Тайриза Халибертона: «В будущем в его честь назовут новую статистическую категорию»

Это стало его «фишкой». В будущем возникнет новая статистическая категория, которая, возможно, будет названа его именем. Он, Крис Пол, таких парней очень мало. Стоктон мало терял мяч. У Леброна Джеймса редко бывают потери. Это отличительная особенность величайших игроков в истории.