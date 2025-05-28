Рик Карлайл об отсутствии потерь у Тайриза Халибертона: «В будущем в его честь назовут новую статистическую категорию»

"Сегодня он посылал мяч вперед, что было для нас очень важно. Отсутствие потерь в подобных розыгрышах совершенно исключительно.
Это стало его «фишкой». В будущем возникнет новая статистическая категория, которая, возможно, будет названа его именем. Он, Крис Пол, таких парней очень мало. Стоктон мало терял мяч. У Леброна Джеймса редко бывают потери. Это отличительная особенность величайших игроков в истории.
Тайриз очень гордится этой своей чертой и черпает мотивацию оттуда«, — заключил главный тренер “Пэйсерс”.