Тайриз Халибертон о рекордном трипл-дабле: «Такое ощущение, что мы выдумываем статистику, чтобы я выглядел лучше»

"Я не был в курсе. Такое ощущение, что мы выдумываем статистику, чтобы я выглядел лучше.
Просто пытаюсь играть правильно, влиять на победы. После получения большого контракта мне нужно было взять на себя соответствующие обязанности. Так что я стараюсь приносить результат команде.
Мы здесь строим нечто особенное, что-то интересное. Стараюсь быть на переднем плане этого прогресса. Сегодня у меня получилось.
Но впереди еще столько возможностей стать лучше, столько областей для роста, для меня и для коллектива", — заключил Халибертон.