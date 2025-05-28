Тайриз Халибертон о рекордном трипл-дабле: «Такое ощущение, что мы выдумываем статистику, чтобы я выглядел лучше»

Разыгрывающий «Индианы» оформил первый трипл-дабл с 30+ очками и 0 потерь в истории плей-офф, а также присоединился к Оскару Робертсону (2) и Николе Йокичу (1) в списке игроков, которые набирали 30+ очков, 15+ передач и 10+ подборов в плей-офф.