«Тебя как зовут, братишка?» У Сиакама произошел странный диалог с журналистом

Главное — мы сами. Мы всегда были против всех, и я не жду, что что-то изменится. Я всегда говорю ребятам: «Мы здесь, хотя никто не ждал нас в этом раунде». Мы прорвались, преодолели все барьеры. Мы ведем 3−2 в серии, и у нас есть шанс вернуться домой и показать, на что способны.