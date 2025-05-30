«Тебя как зовут, братишка?» У Сиакама произошел странный диалог с журналистом

— Они просто играли агрессивнее нас. Да, они были жестче. Понимаешь, все эти подборы, борьба за мячи — нам нужно было выигрывать эти моменты.
— Паскаль, можешь объяснить? Для тех, кто не играет на таком уровне… В чем была проблема? Ты говоришь, они играли жестче — вы не боролись достаточно сильно. Как такое возможно?
— О чем ты?
— Как можно не бороться в такой игре?
— Да о чем ты вообще? Они были агрессивнее. Это нормально. Мы тоже играли жестко, но они еще жестче. В чем вопрос? Я не понимаю.
— Вопрос в том, что вас перебороли.
— Такое бывает в игре. Это баскетбол, пятый матч. Ты ищешь подвох, я знаю, но, блин… Я уже все объяснил. Чего еще ты хочешь?
— Просто скажи, как это произошло.
— А ты сам что скажешь? Кто ты вообще? Как тебя зовут? Ты норм вообще?
…
Мы весь сезон были стойкой командой. Мы показали, что умеем бороться, умеем возвращаться. Мы играем против очень сильной команды. Мы обыграли их дома, они ответили у себя. Они действовали четче, играли лучше. Но мы весь сезон были отличной командой, способной возвращаться. Наша сила — в сплоченности, в том, что мы сражаемся вместе, несмотря ни на что.
Никто не верил, что мы окажемся здесь — в финале конференции, ведя 3−2. Это потрясающе. Я так горжусь своей командой, тем, как мы бились весь сезон. У нас были тяжелые моменты, но мы всегда собирались и боролись — и поэтому я горжусь этими ребятами.
В НБА бывают плохие игры. Бывает, что соперник просто сильнее и агрессивнее, такое случается. Это нормально. Наша команда весь сезон была на высоте, умела возвращаться. Я снова повторю, что горжусь каждым игроком. Мы сражались сегодня, но они были лучше — в баскетболе так бывает.
Главное — мы сами. Мы всегда были против всех, и я не жду, что что-то изменится. Я всегда говорю ребятам: «Мы здесь, хотя никто не ждал нас в этом раунде». Мы прорвались, преодолели все барьеры. Мы ведем 3−2 в серии, и у нас есть шанс вернуться домой и показать, на что способны.
Я не сомневаюсь в парнях, я верю в них. И я знаю, мы отдадим все, что у нас есть", — сказал Сиакам.