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«Тебя как зовут, братишка?» У Сиакама произошел странный диалог с журналистом

«Пэйсерс» уступили «Никс» в 5-м матче серии финала Востока — 94:111.

— Они просто играли агрессивнее нас. Да, они были жестче. Понимаешь, все эти подборы, борьба за мячи — нам нужно было выигрывать эти моменты.

— Паскаль, можешь объяснить? Для тех, кто не играет на таком уровне… В чем была проблема? Ты говоришь, они играли жестче — вы не боролись достаточно сильно. Как такое возможно?

— О чем ты?

— Как можно не бороться в такой игре?

— Да о чем ты вообще? Они были агрессивнее. Это нормально. Мы тоже играли жестко, но они еще жестче. В чем вопрос? Я не понимаю.

— Вопрос в том, что вас перебороли.

— Такое бывает в игре. Это баскетбол, пятый матч. Ты ищешь подвох, я знаю, но, блин… Я уже все объяснил. Чего еще ты хочешь?

— Просто скажи, как это произошло.

— А ты сам что скажешь? Кто ты вообще? Как тебя зовут? Ты норм вообще?

Мы весь сезон были стойкой командой. Мы показали, что умеем бороться, умеем возвращаться. Мы играем против очень сильной команды. Мы обыграли их дома, они ответили у себя. Они действовали четче, играли лучше. Но мы весь сезон были отличной командой, способной возвращаться. Наша сила — в сплоченности, в том, что мы сражаемся вместе, несмотря ни на что.

Никто не верил, что мы окажемся здесь — в финале конференции, ведя 3−2. Это потрясающе. Я так горжусь своей командой, тем, как мы бились весь сезон. У нас были тяжелые моменты, но мы всегда собирались и боролись — и поэтому я горжусь этими ребятами.

В НБА бывают плохие игры. Бывает, что соперник просто сильнее и агрессивнее, такое случается. Это нормально. Наша команда весь сезон была на высоте, умела возвращаться. Я снова повторю, что горжусь каждым игроком. Мы сражались сегодня, но они были лучше — в баскетболе так бывает.

Главное — мы сами. Мы всегда были против всех, и я не жду, что что-то изменится. Я всегда говорю ребятам: «Мы здесь, хотя никто не ждал нас в этом раунде». Мы прорвались, преодолели все барьеры. Мы ведем 3−2 в серии, и у нас есть шанс вернуться домой и показать, на что способны.

Я не сомневаюсь в парнях, я верю в них. И я знаю, мы отдадим все, что у нас есть", — сказал Сиакам.