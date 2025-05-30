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Карл-Энтони Таунс: «Почему мы не можем выиграть серию, уступая 1−3?»

«Никс» взяли верх над «Индианой» в 5-м матче — 111:94. Счет в серии −2−3.

"Почему мы не можем выиграть серию, уступая 1−3? Мы все чувствуем, что способны на это. Весь сезон, а особенно в плей-офф, мы демонстрировали эту стойкость. Мы понимали, что нужно играть матч за матчем, но сейчас думаем только о следующей встрече… Нам действительно нужно сосредоточиться на текущем моменте и не забегать вперед.

В нашей раздевалке собрались настоящие профессионалы. Каждый здесь — профессионал. Каждый готов к своему звездному часу.

Неважно, меняют они тактику или мы меняем свою, все должно начинаться с той отчаянной борьбы, которую мы показали сегодня. Мне кажется, мы отлично стартовали прямо с первого свистка, с момента стартового спорного, сразу создали давление и показали ту энергию, которая так необходима в игре на вылет", — заявил Таунс.