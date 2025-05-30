Карл-Энтони Таунс: «Почему мы не можем выиграть серию, уступая 1−3?»

"Почему мы не можем выиграть серию, уступая 1−3? Мы все чувствуем, что способны на это. Весь сезон, а особенно в плей-офф, мы демонстрировали эту стойкость. Мы понимали, что нужно играть матч за матчем, но сейчас думаем только о следующей встрече… Нам действительно нужно сосредоточиться на текущем моменте и не забегать вперед.