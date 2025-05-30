Джеймс Бойд: «Халибертон просто не явился на 5-й матч»

«Халибертон просто не явился на 5-й матч. Всего два дня назад в 4-й игре его 32 очка, 15 передач, 12 подборов и 4 перехвата принесли “Индиане” победу и поставили “Нью-Йорк” на грань вылета. Но в четверг, когда “Пэйсерс” могли впервые за 25 лет пробиться в финал НБА, их лидер играл поразительно пассивно.
Отчасти это можно списать на плотную опеку со стороны «Никс», но звезда «Индианы» и раньше периодически устраивал такие необъяснимые исчезновения, сводящие болельщиков с ума.
Самое разочаровывающее — даже не скромные 8 очков (плюс 6 передач без потерь), а то, что он сделал всего 7 бросков за 32 минуты, промахнувшись в пяти случаях. Это уже второй матч в текущем плей-офф, где Халибертон не набирает и 10 очков, оба закончились поражениями.
Статистика красноречива: в этом сезоне (регулярка+плей-офф) у «Пэйсерс» 26 побед при 27 поражениях, когда Халибертон набирает меньше 20 очков, против 31−4 при 20+ очках от лидера.
Впрочем, проблемы в атаке были не только у него. Остальные игроки стартовой пятерки реализовали лишь 11 из 32 бросков с игры. Сиакам, набравший 30 очков в 4-й игре, в этот раз ограничился 15 при 5 из 13. Несмит добавил лишь 3 очка (1 из 8). Матурин снова ярко проявил себя, выйдя со скамейки, набрав 23 очка (второй 20-очковый матч подряд), но этого не хватило.
Всего 94 очка — первый случай в текущем плей-офф, когда «Индиана» не набрала 100, и лишь шестой за весь сезон (включая регулярку), — написал Бойд.