Джеймс Бойд: «Халибертон просто не явился на 5-й матч»

Впрочем, проблемы в атаке были не только у него. Остальные игроки стартовой пятерки реализовали лишь 11 из 32 бросков с игры. Сиакам, набравший 30 очков в 4-й игре, в этот раз ограничился 15 при 5 из 13. Несмит добавил лишь 3 очка (1 из 8). Матурин снова ярко проявил себя, выйдя со скамейки, набрав 23 очка (второй 20-очковый матч подряд), но этого не хватило.