Пол Джордж: «И Шэй, и Брансон — “продавцы штрафных”

Так что тут дело не в «выпрашивании фолов». Он просто понимает, как играть с контактом, чтобы заставлять защитников ошибаться. Шэй не попрыгун, он не полагается на атлетизм при атаке кольца. Он хитер, техничен — у него есть развороты, работа ног, игра на средней дистанции, умение играть изоляции. Теперь он еще добавил трехочковые — и защищаться против него стало еще сложнее. Все это в совокупности делает его смертоносным оружием.