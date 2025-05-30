Пол Джордж: «И Шэй, и Брансон — “продавцы штрафных”

Но нужно освоить этот аспект игры, верно? Отчасти поэтому «Никс» в трудном положении, и отчасти поэтому «Тандер» контролируют свою серию.
Что касается Джейлена, ему сейчас реже свистят. И ему стало сложнее. На нем постоянно висит Несмит, на нем постоянно Нембхард, и судьи не дают столько фолов, сколько давали раньше.
А вот Шэй… Он мастерски давит на судей, своей физической игрой ставя защитников в положение, где они вынуждены нарушать правила. Думаю, дистанция, которую создает Шэй, заставляет защитников тянуться за мячом, бросаться делать блок-шоты или терять контроль из-за его давления.
Шэй очень силен. Он во многом похож на меня — играет плечами, толкается, выводит тебя из равновесия, использует свой вес, может резко остановиться. И он отлично действует по принципу: «Если протянешь руки, я буду бросать через контакт».
Так что тут дело не в «выпрашивании фолов». Он просто понимает, как играть с контактом, чтобы заставлять защитников ошибаться. Шэй не попрыгун, он не полагается на атлетизм при атаке кольца. Он хитер, техничен — у него есть развороты, работа ног, игра на средней дистанции, умение играть изоляции. Теперь он еще добавил трехочковые — и защищаться против него стало еще сложнее. Все это в совокупности делает его смертоносным оружием.
Он снайпер на трех уровнях. Можешь отдать ему мяч на линии штрафных, где нельзя играть вдвоем против него, и он так хорош на средней дистанции, что иногда ему даже не нужен дриблинг. Его джеб-степы, ложные показы, умение менять положение тела в воздухе… Он вывел игру со средней на такой уровень, что защитникам реально сложно предугадать его действия.
А когда вокруг такие снайперы, как в «Оклахоме» (которые моментально бросают), у него просто куча пространства. Да, думаю, он становится неудержимым", — рассказал Пол Джордж.