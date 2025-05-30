Шакил О’Нил: «Переходим на ESPN, чтобы надрать всем задницы»

Я рад, что мы остаемся вместе, на каком бы канале ни оказались. И куда бы мы ни пришли: мы принесем боль. Просто чтобы вы знали.
Я знаю, все грустят: «О, шоу не будет». Но шоу все еще здесь, детка! Четырех всадников не убить. Мы идем занимать чужие места. Мы идем надирать задницы. И мы идем, чтобы запомнили наши имена. Делая это по-нашему.
Знаете, вся эта грусть о старом шоу… Мы идем с совершенно новым шоу, и нам плевать, кто встанет у нас на пути. Мы идем крушить все и становиться легендами.
И последнее… Название меняется, но парни остаются. Парни… Мы — те самые парни. Никогда не забывайте. Мы — те самые. Мы идем. Мы идем сносить все на своем пути«, — заявил О’Нил.
Со следующего сезона состав шоу Inside the NBA (Шакил О’Нил, Чарльз Баркли, Кенни Смит, Эрни Джонсон) будет работать на ESPN.