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Шакил О’Нил: «Переходим на ESPN, чтобы надрать всем задницы»

"Всегда говорят: когда что-то умирает, что-то рождается заново. Да, это конец Inside the NBA на TNT, но для нас это новое начало.

Я рад, что мы остаемся вместе, на каком бы канале ни оказались. И куда бы мы ни пришли: мы принесем боль. Просто чтобы вы знали.

Я знаю, все грустят: «О, шоу не будет». Но шоу все еще здесь, детка! Четырех всадников не убить. Мы идем занимать чужие места. Мы идем надирать задницы. И мы идем, чтобы запомнили наши имена. Делая это по-нашему.

Знаете, вся эта грусть о старом шоу… Мы идем с совершенно новым шоу, и нам плевать, кто встанет у нас на пути. Мы идем крушить все и становиться легендами.

И последнее… Название меняется, но парни остаются. Парни… Мы — те самые парни. Никогда не забывайте. Мы — те самые. Мы идем. Мы идем сносить все на своем пути«, — заявил О’Нил.

Со следующего сезона состав шоу Inside the NBA (Шакил О’Нил, Чарльз Баркли, Кенни Смит, Эрни Джонсон) будет работать на ESPN.