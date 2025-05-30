Билл Симмонс представил пирамиду 15 лучших игроков НБА 2025 года

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма попал на один уровень с Лукой Дончичем и Энтони Эдвардсом, которые дважды играли в финале конференции.
MVP лиги Шэй Гилджес-Александер — на уровень ниже лучшего игрока мира Николы Йокича.
В него не вошел 40-летний ветеран «Лейкерс» Леброн Джеймс.
Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма попал на один уровень с Лукой Дончичем и Энтони Эдвардсом, которые дважды играли в финале конференции.
MVP лиги Шэй Гилджес-Александер — на уровень ниже лучшего игрока мира Николы Йокича.