Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билл Симмонс представил пирамиду 15 лучших игроков НБА 2025 года

В него не вошел 40-летний ветеран «Лейкерс» Леброн Джеймс.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма попал на один уровень с Лукой Дончичем и Энтони Эдвардсом, которые дважды играли в финале конференции.

MVP лиги Шэй Гилджес-Александер — на уровень ниже лучшего игрока мира Николы Йокича.