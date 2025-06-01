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Паскаль Сиакам — MVP финала Восточной конференции

«Пэйсерс» обыграли «Никс» — 125:108.

Сиакам набрал 30+ очков три раза в этой серии. В среднем у него 24,8 очка.

"Отдельный респект Индиане. Пока что для меня это просто потрясающий опыт.

С первого дня, как я приехал сюда, меня окружала невероятная любовь. Просто не верится. У нас первоклассная организация. Я так рад быть здесь. А сегодня, после неудачной пятой игры, мы хотели реабилитироваться. Я на все сто верю в своих партнеров. Даже когда мы отстаем в счете, мы всегда находим выход. И сегодня мы это доказали", — сказал Сиакам.

Сиакам пришел в «Пэйсерс» после обмена с «Торонто» по ходу прошлого сезона.

Это второй его выход в финал НБА. В 2019 Сиакам стал чемпионом лиги с «Рэпторс».