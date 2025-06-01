Паскаль Сиакам — MVP финала Восточной конференции

С первого дня, как я приехал сюда, меня окружала невероятная любовь. Просто не верится. У нас первоклассная организация. Я так рад быть здесь. А сегодня, после неудачной пятой игры, мы хотели реабилитироваться. Я на все сто верю в своих партнеров. Даже когда мы отстаем в счете, мы всегда находим выход. И сегодня мы это доказали", — сказал Сиакам.