Куинтон Кроуфорд, чемпион НБА и G-лиги, присоединится к тренерскому штабу «Портленда»

34-летний специалист начал карьеру в НБА как тренер по развитию игроков в «Шарлотт» (2018/19), затем присоединился к штабу Фрэнка Вогеля в «Лейкерс» и помог команде выиграть чемпионат в сезоне-2019/20. Он оставался с Вогелем вплоть до его увольнения в 2022 году, после чего перешел в «Даллас» под руководство Джейсона Кидда (2022/23). Затем Кроуфорд снова воссоединился с Вогелем в «Финиксе» в сезоне-2023/24.