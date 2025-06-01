Тайриз Халибертон: «Пэйсерс» видели во мне больше, чем я видел в себе сам"

«Иногда мне кажется, что “Пэйсерс” видели во мне больше, чем я видел в себе сам… Все эти ребята постоянно подталкивают меня становиться лучше, прогрессировать, не останавливаться. Без них меня бы здесь не было. Я обожаю быть игроком “Пэйсерс”. Это непередаваемое чувство», — заявил Халибертон.