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Тайриз Халибертон: «Пэйсерс» видели во мне больше, чем я видел в себе сам"

«Иногда мне кажется, что “Пэйсерс” видели во мне больше, чем я видел в себе сам… Все эти ребята постоянно подталкивают меня становиться лучше, прогрессировать, не останавливаться. Без них меня бы здесь не было.

«Иногда мне кажется, что “Пэйсерс” видели во мне больше, чем я видел в себе сам… Все эти ребята постоянно подталкивают меня становиться лучше, прогрессировать, не останавливаться. Без них меня бы здесь не было. Я обожаю быть игроком “Пэйсерс”. Это непередаваемое чувство», — заявил Халибертон.