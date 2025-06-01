«Никс» были недовольны игрой Карла-Энтони Таунса в защите

«На протяжении всего сезона игроки “Никс” публично намекали на плохую коммуникацию, которая, по их мнению, стала причиной их нестабильного выступления. За кулисами же и игроки, и тренеры выражали недовольство защитными действиями Таунса. Их беспокоил не столько его уровень мастерства, сколько его подход к игре в защите. Слишком часто Таунс выбирал неправильные варианты опеки, не объясняя своих действий. Когда это стало повторяться, игроки начали сомневаться, понимает ли Таунс, насколько это важно», — говорится в материале The Athletic.