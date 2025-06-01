Шесть участников финала НБА обязаны своим появлением в командах обменам с участием Пола Джорджа

В 2017 году Джордж был обменян из «Индианы» в «Оклахому» на Домантаса Сабониса и Виктора Оладипо. В 2022 году за Сабониса «Индиана» получила разыгрывающего Тайриза Халибертона, а за Оладипо — Кариса Леверта, которого после отправили в «Кливленд» за пики первого и второго раунда (под ними были выбраны Бен Шеппард и Эндрю Нембхард).