Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дальний средний Тайриза Халибертона принес победу «Индиане» в близкой концовке 1-го матча финала

За 11 секунд до конца при счете 110:109 в пользу «Тандер» Шэй Гилджес-Александер смазал свой средний бросок.

Источник: Спортс"

В ответной атаке Тайриз Халибертон реализовал дальнюю среднюю попытку, оставив «Оклахоме» 0,3 секунды на ответ.

Последняя атака «Тандер» оказалась неудачной, «Пэйсерс» одержали верх — 111:110.

Второй матч серии состоится 9 июня.