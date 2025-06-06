Дальний средний Тайриза Халибертона принес победу «Индиане» в близкой концовке 1-го матча финала

В ответной атаке Тайриз Халибертон реализовал дальнюю среднюю попытку, оставив «Оклахоме» 0,3 секунды на ответ.
Последняя атака «Тандер» оказалась неудачной, «Пэйсерс» одержали верх — 111:110.
Второй матч серии состоится 9 июня.
За 11 секунд до конца при счете 110:109 в пользу «Тандер» Шэй Гилджес-Александер смазал свой средний бросок.
В ответной атаке Тайриз Халибертон реализовал дальнюю среднюю попытку, оставив «Оклахоме» 0,3 секунды на ответ.
Последняя атака «Тандер» оказалась неудачной, «Пэйсерс» одержали верх — 111:110.
Второй матч серии состоится 9 июня.