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Шакил О’Нил ворвался в эфир ESPN, чтобы побороться с Кендриком Перкинсом

О’Нил и его товарищи из шоу Inside the NBA перейдут на канал ESPN в следующем сезоне, но он решил начать заранее, появившись в студии перед первым матчем финала. 4-кратный чемпион НБА ворвался в эфир передачи NBA Countdown и в шутку подрался с Кендриком Перкинсом.

Источник: Спортс"

О’Нил и его товарищи из шоу Inside the NBA перейдут на канал ESPN в следующем сезоне, но он решил начать заранее, появившись в студии перед первым матчем финала. 4-кратный чемпион НБА ворвался в эфир передачи NBA Countdown и в шутку подрался с Кендриком Перкинсом.