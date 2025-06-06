Тайриз Халибертон о ключевой атаке: «Тренер доверяет нам в такие моменты и не берет тайм-аут»

«Мы отбились, и тренер доверяет нам в такие моменты и не берет тайм-аут. Он верит в меня, парни верят в меня, я просто попытался закрыть игру. Черт, баскетбол — это весело. Побеждать — весело. Это была отличная победа для нас», — заключил Халибертон.