Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайриз Халибертон о ключевой атаке: «Тренер доверяет нам в такие моменты и не берет тайм-аут»

«Мы отбились, и тренер доверяет нам в такие моменты и не берет тайм-аут. Он верит в меня, парни верят в меня, я просто попытался закрыть игру. Черт, баскетбол — это весело. Побеждать — весело. Это была отличная победа для нас», — заключил Халибертон.

Источник: Спортс"

Решение Рика Карлайла позволить игре продолжиться после того, как «Пэйсерс» завладели мячом после промаха защитника «Тандер» Шэя Гилджес-Александера, привело к ключевому броску Тайриза Халибертона, а также дало «Индиане» возможность взять тайм-аут и перестроить защиту перед тем, как «Оклахома» должна была вводить мяч в игру за 0,3 секунды до конца.