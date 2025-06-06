Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лоу Мерфи: «Дэйгнолт допустил еще одну ошибку»

«Тандер» уступили в первом матче финала — 110:111.

"Наверное, Марк Дэйгнолт больше всего жалеет о том, что решил оставить своих центровых, особенно Чета Холмгрена, на скамейке.

Когда началась четвертая четверть, «Тандер» вышли с Айзеей Хартенштайном и преимуществом в 9 очков. К 9:42 до конца их отрыв достиг 15 очков. Однако к 7:47 «Пэйсерс» сократили отставание до 8, вынудив «Оклахому» взять тайм-аут и выпустить Холмгрена вместо Хартенштайна.

За 3:24 до конца матча «Тандер» все еще вели 8 очков. В этот момент Дэйгнолт заменил Холмгрена на Кэйсона Уоллеса, оставив на площадке Гилджес-Александера, Джейлена Уильямса, Алекса Карузо и Лу Дорта. Холмгрен больше не вышел на паркет — вплоть до момента, когда Халибертон забросил победный мяч.

На тех минутах четвертой четверти, когда ни Холмгрен, ни Хартенштайн не играли, «Тандер» уступили сопернику 9 очков", — написал Мерфи.