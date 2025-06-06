Лоу Мерфи: «Дэйгнолт допустил еще одну ошибку»

За 3:24 до конца матча «Тандер» все еще вели 8 очков. В этот момент Дэйгнолт заменил Холмгрена на Кэйсона Уоллеса, оставив на площадке Гилджес-Александера, Джейлена Уильямса, Алекса Карузо и Лу Дорта. Холмгрен больше не вышел на паркет — вплоть до момента, когда Халибертон забросил победный мяч.