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Марк Дэйгнолт: «Нам нужно расти по ходу серии»

«Тандер» уступили «Индиане» в первом матче — 110:111.

"Главный урок, который мы усвоили — понимание того, что каждая игра новая. Самая важная игра в серии — всегда следующая, независимо от результата. Мы, конечно, хотели бы победить сегодня, но этот матч стал для нас отправной точкой, а не конечной.

Сегодняшняя встреча позволила нам прочувствовать их игру. Теперь мы должны проанализировать все, найти слабые места и совершенствоваться по ходу серии. Это всегда было нашим принципом в плей-офф. Нам нужно расти по ходу серии. В этом и заключается наша главная задача", — сказал Дэйгнолт.