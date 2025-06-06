Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вот он — рецепт сегодняшнего успеха!» Тайриз Халибертон провел пресс-конференцию, положив на стол свои новые именные кроссовки

Халибертон впервые надел свою именную модель кроссовок Puma «Hali 1» на 1-ю игру финала против «Оклахомы».

Источник: Спортс"

Отвечая на один из вопросов журналистов, игрок указал на обувь и сказал: «Вот он — рецепт сегодняшнего успеха!».

Новая модель должна появиться на полках магазинов в сентябре, перед началом сезона НБА-2025/26.