Алекса Аврамович: «Играли с повышенной концентраций, энергией и довели дело до концовки, которую выиграли. Заслуженно»

— Послушайте, не было момента, чтобы я подумал о том, что игра для нас закончена. У нас был невероятный настрой на этот матч. Мы были готовы бороться 40 минут и даже больше, но слава Богу, что нам хватило основного времени. Всевышний поддержал нас за наши старания и самоотдачу.