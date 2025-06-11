«Я заслужил право быть здесь». Джордан Отт прокомментировал связи с руководством «Финикса» через Мичиган Стэйт

Отт окончил магистратуру в университете Мичиган Стэйт и был ассистентом в его баскетбольной программе. Владелец «Санз» Мэт Ишбия также учился в этом учебном заведении и играл за баскетбольную команду. Новый генменеджер клуба Брайан Грегори 5 лет был помощником главного тренера Мичиган Стэйт в студенческой лиге во время учебы Ишбии.