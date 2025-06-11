Олива вернулся во фронт-офис «Портленда», как и планировалось прошлым летом. Новым главным тренером в лиге развития стал помощник Чонси Биллапса Иона Херску с 17 годами опыта в НБА, G-лиге и женском чемпионате.
Серджи Олива вернулся в офис «Портленда» после эксперимента во главе фарм-команды, главным тренером стал Иона Херску
Ассистент генменеджера «Блэйзерс» Серджи Олива провел год на этой должности, чтобы реорганизовать программу развития игроков. «Рип Сити Ремикс» стал 12-м на Западе в G-лиге с результатом 14−20.