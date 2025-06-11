Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс: «Плей-офф в “пузыре” был чистейшей формой баскетбола»

Форвард «Лейкерс» взял свой последний титул во времена коронавируса в 2020 году.

Источник: Спортс"

"Согласен, когда говорят, что это была чистейшая форма баскетбола. Только игра.

Мы можем делать в жизни все, что угодно. Заработали много денег. Можем попасть, куда угодно. Всего этого не было в «пузыре». Нельзя было махнуть рукой и заняться чем-то другим.

Все дело было исключительно в баскетболе. Мы, конечно, поговорили о социальной несправедливости, жестокости полиции, но в основном все были сконцентрированы на баскетболе.

Из всех моих титулов этот потребовал наибольшей концентрации и ее сохранения на всем протяжении. Потому что ты настолько привык к определенному образу жизни, что полное выпадание из него заставляло бороться с желанием послать все к черту", — поделился воспоминаниями Джеймс.