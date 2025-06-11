Леброн Джеймс: «Плей-офф в “пузыре” был чистейшей формой баскетбола»

Из всех моих титулов этот потребовал наибольшей концентрации и ее сохранения на всем протяжении. Потому что ты настолько привык к определенному образу жизни, что полное выпадание из него заставляло бороться с желанием послать все к черту", — поделился воспоминаниями Джеймс.