«Орландо» готов обменять Джонатана Айзека, Коула Энтони и два драфт-пика 1-го раунда для улучшения текущего состава

Обозреватель Кевин О’Коннор сообщает, что «Мэджик» готовы расстаться с форвардом Джонатаном Айзеком, защитником Коулом Энтони и двумя драфт-пиками (16 и 25) в 1-м раунде драфта.
Команда хочет добиться серьезного улучшения своей ротации.
Команда хочет добиться срочного усиления текущего состава.
Обозреватель Кевин О’Коннор сообщает, что «Мэджик» готовы расстаться с форвардом Джонатаном Айзеком, защитником Коулом Энтони и двумя драфт-пиками (16 и 25) в 1-м раунде драфта.
Команда хочет добиться серьезного улучшения своей ротации.