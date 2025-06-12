Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Реджи Миллера пришел на 3-й матч финала в майке с удушающим жестом Реджи Миллера

«Пэйсерс» на первом ряду поддерживал легендарный игрок клуба Реджи Миллер, облаченный в джерси со своим номером. Рядом с ним находился его сын, на котором была майка с жестом, который его отец продемонстрировал в Мэдисон-Сквер-Гардене в 1994 году.

Источник: Спортс"

«Пэйсерс» на первом ряду поддерживал легендарный игрок клуба Реджи Миллер, облаченный в джерси со своим номером. Рядом с ним находился его сын, на котором была майка с жестом, который его отец продемонстрировал в Мэдисон-Сквер-Гардене в 1994 году.