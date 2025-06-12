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Майк Прада: «Дэйгнолт нажал не на те кнопки»

«Тандер» уступили в третьем матче финальной серии — 107:116.

«Мне кажется, это была редкая ошибка Марка Дэйгнолта. Обычно принято сокращать ротацию в ключевые моменты — именно так он и поступил во второй половине игры. Но традиционные подходы не работают против “Индианы”, особенно если твоя команда тоже славится глубиной состава.

К концу четвертой четверти игроки «Оклахома-Сити» еле дышали, а «Пэйсерс» выглядели так, будто готовы сыграть еще один матч. Эту команду не вырубишь одним ударом, но «Тандер» как раз попытались сделать это в третьей четверти, и это вышло боком.

Да, я понимаю, что во второй половине скамейка «Индианы» переиграла резервистов «Тандер». Но весь сезон Дэйгнолт доверял Аарону Уиггинсу, Айзейе Джо и другим. Нужно было дать им шанс и сегодня, хотя бы для того, чтобы дать Шэю Гилджес-Александеру передышку", — написал Прада.