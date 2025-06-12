Майк Прада: «Дэйгнолт нажал не на те кнопки»

«Мне кажется, это была редкая ошибка Марка Дэйгнолта. Обычно принято сокращать ротацию в ключевые моменты — именно так он и поступил во второй половине игры. Но традиционные подходы не работают против “Индианы”, особенно если твоя команда тоже славится глубиной состава.