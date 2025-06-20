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«Индиана» выдала рывок 30:9 во второй четверти 6-го матча финальной серии

Решающим отрезком встречи стала вторая четверть, по ходу которой хозяева обыграли соперника со счетом 30:9.

К большому перерыву «Индиана» реализовала 9 из 24 из-за дуги, тогда как у «Оклахомы» было 1 из 11.

Самым результативным на паркете был Паскаль Сиакам, набравший 13 очков, в том числе данк через Джейлена Уильямса и бросок под сирену.