«Нью-Йорк», вероятно, наймет нового главного тренера только после драфта

По информации инсайдера Джейка Фишера, ожидается, что «Никс» не объявят о назначении нового главного тренера раньше, чем завершится драфт. Поскольку он пройдет 25−26 июня, самое раннее, когда можно ждать решения — следующая пятница (27 июня).