«Нью-Йорк», вероятно, наймет нового главного тренера только после драфта

Собеседования «Нью-Йорка» с Майком Брауном и Тэйлором Дженкинсом были запланированы на эту неделю. Фишер сообщает, что беседа с Брауном состоялась в среду.
По данным Иэна Бегли (SNY.tv), Браун и Дженкинс находятся на вершине списка кандидатов.
Майк Браун последние три сезона работал в «Сакраменто», одержав за это время 107 побед и 88 поражений. Его уволили в декабре после неудовлетворительного старта 13−18.
Тэйлор Дженкинс провел шесть лет в «Мемфисе» (250−214), но был неожиданно уволен в марте, несмотря на результат 44−29.
На драфте-2025 у «Нью-Йорка» есть выбор только во втором раунде (50-й).