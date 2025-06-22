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Виктор Вембаньяма: «Грегг Попович трудится усерднее, чем большинство спортсменов в мире»

Грегг Попович покинул должность в мае, проработав на посту 29 лет, и занял позицию президента в руководстве клуба.

Источник: Спортс"

«Мы все были очень близки. У нас прекрасные отношения — и между партнерами по команде, и с ним. Такие моменты всегда грустные и шокирующие. Но что в нем удивительно, так это то, что он продолжает вселять надежду, просто оставаясь таким, какой он есть. Он вдохновляет нас. Ведь то, как он работает… он трудится усерднее, чем большинство спортсменов в мире», — сказал Вембаньяма.