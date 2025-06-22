«Мемфис» нацелен на продление контракта с Джареном Джексоном-младшим и сохранение Санти Альдамы

На прошлой неделе «Мемфис» обменял Десмонда Бэйна в «Орландо» на Коула Энтони, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и четыре пика первого раунда. Хотя клуб увеличил свою зарплатную ведомость (сократив пространство под потолком с 7 миллионов до 4,5 миллиона), он получил гибкость за счет более коротких контрактов новых игроков вместо оставшихся четырех лет сделки Бэйна.