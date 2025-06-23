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Шэй Гилджес-Александер — MVP финала НБА-2025

В седьмом матче финальной серии Гилджес-Александер набрал 29 очков, 12 передач, 5 подборов и 2 блока и принес «Тандер» победу (103:91).

В среднем по серии он набирал 30,3 очка, 5,6 передачи, 4,6 подбора и 1,9 перехвата при 44,3% с игры.

Гилджес-Александер — первый канадец, который получил этот приз.

Только девятерым игрокам удавалось завоевывать MVP регулярки и MVP финала в одном сезоне. До Гилджес-Александера это делали форвард «Хит» Леброн Джеймс (2012, 2013), форвард «Сперс» Тим Данкан (2003), защитник «Чикаго» Майкл Джордан (1991, 1992, 1996, 1998), центровой «Хьюстона» Хаким Оладжувон (1994), защитник «Лейкерс» Мэджик Джонсон (1987), центровой «Филадельфии» Мозес Мэлоун (1983), центровой «Милуоки» Карим Абдул-Джаббар (1971) и центровой «Никс» Уиллис Рид (1970).

Чемпион, MVP, лучший бомбардир, MVP финала, 68 побед — ШГА выдал едва ли не самый успешный сезон в истории НБА.

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