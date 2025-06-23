Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сэм Прести: «Эти парни олицетворяют все лучшее, что может быть в молодости»

«Оклахома» — самая молодая команда НБА в этом сезоне.

Источник: Спортс"

«В “Оклахоме” собрана настоящая команда, а не просто победители. Эти парни олицетворяют все лучшее, что может быть в молодости: они ставят победу выше всего, готовы жертвовать, и все это сложилось удивительно быстро.

Но вся заслуга принадлежит им, и мы бесконечно благодарны, что именно они представляют нас.

Возраст — это просто цифра. Жертвенность и зрелость — это качества, которые не завысят от возраста, и у этих ребят их с избытком. Работать с ними — честь, абсолютная честь", — заявил Сэм Прести.