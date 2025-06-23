Сэм Прести: «Эти парни олицетворяют все лучшее, что может быть в молодости»

«В “Оклахоме” собрана настоящая команда, а не просто победители. Эти парни олицетворяют все лучшее, что может быть в молодости: они ставят победу выше всего, готовы жертвовать, и все это сложилось удивительно быстро.
Но вся заслуга принадлежит им, и мы бесконечно благодарны, что именно они представляют нас.
Возраст — это просто цифра. Жертвенность и зрелость — это качества, которые не завысят от возраста, и у этих ребят их с избытком. Работать с ними — честь, абсолютная честь", — заявил Сэм Прести.